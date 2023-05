Vrouwenvoetbal bij UDI’19 bestaat 50 jaar: ‘Tijd dat we tegen bepaalde schenen moesten schoppen is wel voorbij’

UPDATE Advocaten Osse familie R. wraken hof omdat politieman vanaf Curaçao mag getuigen in strafzaak

DEN BOSCH - De advocaten van de Osse familie R. wraken het gerechtshof in Den Bosch. Dat is omdat het hof eerder vandaag instemde met het gegeven dat de leider van het politieonderzoek via een videoverbindig vanaf Curacao mag getuigen in de strafzaak.