Wim Hillenaar weet niet of hij nog een kans krijgt: ‘Ze moeten je ook willen’

Park Moleneind Uden: ‘Haastige spoed voelt niet goed’

MAASHORST/UDEN - De politiek in Maashorst wil zo snel mogelijk een einde maken aan het gedoe rond de reconstructie van Park Moleneind in Uden en de toekomst van honkbalclub Red Sox. Maar de partijen moeten nog zeker een maand geduld hebben want dan pas liggen alle informatie, kosten en alternatieven op tafel.

22 december