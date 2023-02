Zes jaar cel voor poging tot moord in Schaijk: Chris G. stak chalet ex-vriendin in brand

De verdachte had het slachtoffer enorm veel leed aangedaan, stelden de rechters. ,,De angst die zij op het moment van de brand gevoeld moet hebben, is moeilijk voor te stellen. Daar komt nog bij dat zij al haar eigendommen is verloren en dat zij lange tijd geen eigen plek heeft gehad waar ze kon verblijven.”

De rechtbank legde naast de celstraf ook een vijf jaar durend contactverbod op met het slachtoffer. De man moest zijn ex-vriendin een schadevergoeding betalen van ruim 6600 euro. Aan de eigenaresse en verhuurster van het huisje moest G. meer dan 11.000 euro overhandigen voor herstel van de bungalow.

Jammeren van de hond

Het slachtoffer schrok in de nacht van 7 april 2022 wakker, door het ‘zeuren en jammeren’ van haar hond. Ze hoorde glas breken, liep de woonkamer in en zag dat het voorgedeelte van haar bungalow in lichterlaaie stond. De vrouw lijnde haar hond aan en wist samen met het dier te ontsnappen.

G. kwam direct na de brand in beeld bij de politie als potentiële dader. Zijn ex-vriendin wees de man al aan bij het melden van de brand. Ze had hem rond de kerst in 2021 de bons gegeven. G. had veel moeite met de teloorgang van hun relatie. Hij stuurde e-mails waarin hij haar de huid vol schold.

Losse handjes

Tijdens hun relatie had G. volgens het slachtoffer losse handjes gehad. Een paar dagen voor de brandstichting drong de verdachte al eens het chalet binnen. Ook vernielde hij kabels van het camerasysteem rondom het chalet. De man bleef tot vlak voor de brand via mail contact zoeken met het slachtoffer.

Agenten grepen G. die nacht in de kraag, nadat ze hem zagen rijden door de Atalantastraat in Oss. Een van de kentekenplaten op zijn Ford Focus was afgeplakt. De man had flink gedronken en onder zijn slippers kleefde modder. In zijn jas zat bovendien een stormaansteker, maar geen sigaretten. De man was erg geëmotioneerd en had het de hele tijd over zijn ex.

Quote Ik ben toch geen psychopaat? Misschien is iemand anders boos op haar Ossenaar Chris G.

G. ontkende tijdens de rechtszaak dat hij achter de brand zat. ,,Ik ben toch geen psychopaat”, zei hij op een gegeven moment. ,,Misschien is er nog iemand anders boos op haar.” Hij beweerde dat hij die nacht zijn nummerplaat afschermde, zodat hij kon gaan tanken zonder te betalen.