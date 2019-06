1 Ander Festival in Schijndel is voor het eerst gratis, ‘best spannend ja’

Het 1 Ander Festival in Schijndel mag dan dit jaar voor het eerst in 26 jaar gratis toegankelijk zijn, aan de kwaliteit van het programma wenst de organisatie niets in te leveren. ,,We hebben ook dit jaar weer een top-programma", stelt Luc van Nieuwburg, bestuurslid van de stichting Anders en festivalprogrammeur.

Vorig jaar was het multiculturele festival in het Kloosterpark op zaterdag gratis te bezoeken, maar niet op zondag. Komend weekeinde, zaterdag 15 juni en zondag 16 juni, is het beide dagen gratis. ,,En dat is best spannend ja", geeft Van Nieuwburg toe.

Wens Meierijstad

Het was de gemeente Meierijstad die wenste dat het festival geen entreegeld meer zou heffen. Dat gebeurde bij de harmonisatie van het festivalbeleid in de fusiegemeente. Van Nieuwburg: ,,We gaan die uitdaging heel graag aan. Maar we moeten dus wel compensatie vinden voor de recette. We hopen dat het dit jaar drukker wordt, dus dat we meer inkomsten halen uit de horeca. En we zijn gestart met ‘Vrienden van het 1 Ander Festival'. Hiervoor vragen we een richtbedrag van 25 euro. Ook werken we bijvoorbeeld samen met Fabriek Magnifique uit Veghel. Deze organisatie maakt dit jaar de komst van Close-Act, straattheater uit Tilburg, mogelijk. Close-Act komt met i-Puppets. Deze theatergroep treedt in de hele wereld op, zondag staan ze bij ons. Heel bijzonder.”

De stichting Anders hoopt én verwacht de komende editie uit de kosten te komen. Van Nieuwburg: ,,Dat zou wel heel fijn zijn...”





Volledig scherm La Sra. Tomasa uit Barcelona speelt zaterdagavond op het 1 Ander Festival in Schijndel. © Stichting Anders

Ook komend weekeinde heeft het 1 Ander Festival weer een fraaie line-up met muziek, theater, kunst en debat. Van Nieuwburg somt op: ,,La Sra. Tomassa uit Barcelona is onze hoofdact, daar zijn we zeer trots op. Die band staat vrijdag op Oerol, zaterdag in Schijndel. Andere toppers zijn onder meer Café con Leche uit Gent en Babylon Trio met opzwepende Irakese muziek.”