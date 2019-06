1 Ander Festival toont ware gezicht

Intussen gaat de heerlijke levendigheid op het grote festivalplein gewoon door. Met veel muziek vanaf het hoofdpodium. Ervoor veel keuvelende en drinkende bezoekers. Philia Fredison arriveert er net, wél al vol verwachting op wat komen gaat. ,,Ik was andere jaren ook hier. Het is heerlijk om deze sfeer weer te proeven”, zegt de Surinaamse vrouw uit Veghel, blikkend over het terrein. ,,Dit spreekt me zo aan, omdat het zo multicultureel is en zo muzikaal.”



Luttele meters verderop bestelt tiener Willem Pladet nog gauw een loempiaatje. Het kan nog net, want nog even dan mogen de gitarist en zijn band One Night Band een van de kleinere podia op. ,,Voor dit publiek spelen we poprock”, zegt Pladet, met een knipoog naar wat oudere festivalgangers. Dat wereldmuziek niet echt zijn ding is, laat hij in een korte bijzin volgen.