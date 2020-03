1 miljoen extra nodig voor twee Haarense wegen

Wachten op zekerheid in coronacri­sis, ook voor Harold uit Schijndel

24 maart SCHIJNDEL/HAAREN - Ook in deze regio verkeren veel inwoners door de coronacrisis in onzekerheid over hun inkomsten. Zoals bijvoorbeeld Harold van Veghel uit Schijndel. ,,Het zou fijn zijn als we snel meer zekerheid krijgen.”