10.000 kilo aan plastic tuinmeubels ingeleverd bij Clean Up Day in Schijndel

Bridgedame Henriëtte van Aken uit Schijndel ontvangt koninklijk lintje

14 september SCHIJNDEL - Henriëtte van Aken - Bruurmijn uit Schijndel is dinsdag 14 september verrast met een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad. Zij is 25 jaar voorzitter van bridgeclub Sans Souci in Schijndel. Dat gebeurde tijdens de wekelijkse bijeenkomst van de bridgeclub in 't Spectrum in Schijndel.