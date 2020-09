100 kilo hop van superkwaliteit wordt met de hand geplukt in Schijndel: ‘In machinale pluk zit meer troep’

SCHIJNDEL - De jaarlijkse hoppluk in Schijndel is begonnen. De komende twee tot drie weken zijn er dagelijks vrijwilligers bezig om de hopbellen van de ranken te halen. ,,Want die bellen, daar gaat het om’', aldus Bart Claassen (49), voorzitter van de gelijknamige stichting. ,,Daarin zit een olieachtig goedje: lupuline. Dit komt vrij wanneer de hop gekookt wordt en geeft het bier uiteindelijk die bitterachtige smaak.’'

Meterslange ranken van de hopplant liggen in een grote berg op de vloer van de Vlaamse Schuur op het terrein van Schaapskooi Schijndel. Ze zijn net van het hopveld gehaald, dat vlakbij ligt. Het is een jaarlijks terugkerend ritueel. Vrijwilligers van Schaapskooi Schijndel en hobbybrouwers van 't Hopbelleke trekken het veld in en klimmen met ladders tot 3,5 meter hoogte.

Daar hangen de ranken over gespannen lijnen ijzerdraad. Eenmaal geplukt volgt de tweede fase, waarin de bijna niks wegende bellen in kleine kratten belanden. Claassen: ,,We verwachten dat de oogst zo'n honderd kilo hop opbrengt. Deze is van superkwaliteit. In een machinale pluk zit veel meer troep.''

Prepensioen

Iedereen is welkom om mee te plukken, een paar uur of dagenlang. Tonny Korsten (60) uit Wijbosch is er voor het eerst. ,,Ik ben net met prepensioen en nog een beetje zoekende waar ik van nut kan zijn. Dit is een fijne, rustgevende plek.'' Antoinette van Helvoort (72) is ervaringsdeskundige. Ze plukt al jaren mee. ,,Deze weken ben ik hier ieder vrij uurtje te vinden. Net zo lang tot het werk gedaan is.''

Na het plukken wordt de hop boven de oven in de hop-est gedroogd en vacuüm verpakt per honderd gram. Onder meer de stadsbrouwerijen van Veghel en Eindhoven gebruiken de Schijndelse hop voor hun speciaalbieren, evenals verschillende hobbybrouwers.

Er wordt gewerkt aan een nieuw hopveld, waarin de ranken op 6,5 meter hoogte komen te hangen. Claassen: ,,Het huidige veld is vijftien jaar oud. De grond raakt uitgeput. Het nieuwe veld is kleiner dan het huidige maar door de hoogte verwachten we er ongeveer dezelfde hoeveelheid te gaan oogsten.''

