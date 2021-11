110 Gestelaren wachten op lapje grond: maar Gestel kan niet leveren

SINT-MICHIELSGESTEL - Er zijn meer dan honderd verzoeken binnen gekomen bij de gemeente van inwoners die wel een lapje grond willen kopen of huren van Sint-Michielsgestel. Een aantal verzoeken ligt al enkele maanden op de plank. Maar Gestel kan de aanvragen niet afhandelen. De afdeling vastgoed kampt met personeelstekort.

Een reststrookje kopen van de gemeente? Of zelfs huren, want dat kan ook. Sint-Michielsgestel bood het alweer een tijd geleden aan bij haar inwoners met een nieuw reststrokenbeleid. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Er kwamen meer dan honderd verzoeken binnen. Maar daarna viel het stil.

Hoe kan dit?

,,Hoe kan dat toch?”, vraagt René van der Burgt (PPA) zich af. ,,In juni viel dat besluit om versnipperd groen aan inwoners te kunnen verkopen of te verhuren, voor zover dat mogelijk is binnen de regels. Wij horen van verschillende kanten dat het daarna stil is geworden. Hoe zit dat?”

Vier tot zes weken

Wethouder Lianne van der Aa vertelt dat er na juni 110 verzoeken binnen zijn gekomen. ,,Normaal gesproken moet dat goed te behappen zijn. Afhankelijk van de plek en of er andere instantie geraadpleegd moeten worden, kan een verzoek binnen vier tot zes weken zijn afgehandeld.”

Overmacht

Ware het niet dat de afdeling vastgoed, die daarover gaat zo goed als leeggelopen is. ,,Er zijn drie ambtenaren vertrokken. En bij gebrek aan personeel blijft dit werk liggen. Zeer onwenselijk als veel mensen lang moeten wachten op een besluit. Maar dit is overmacht.”

Nieuwe ambtenaar van start

Gelukkig gloort er licht aan het einde van de tunnel. Want begin volgende week begint een nieuwe ambtenaar op de afdeling vastgoed. ,,Laat dan in ieder geval alle mensen die een verzoek hebben gedaan weten dat ze nog even geduld moeten hebben", aldus Van der Burgt.

Personeelsgebrek

Het is niet het eerste geluid over een magere bezetting van afdelingen bij de gemeente Sint-Michielsgestel en ook het samenwerkingsverband MijnGemeenteDichtbij met Boxtel. Eerder werd al aangekondigd dat bouwplannen niet allemaal tegelijk in behandeling konden worden genomen omdat capaciteit ontbreekt op de afdeling ruimtelijke ordening.