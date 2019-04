127 diepe gaten in wegdek van De Noenes in Haaren

Dat diverse auto's schade aan lakwerk, velgen of carterpan hebben opgelopen op de wegen in het buurtschap in het buitengebied van Haaren is niet verwonderlijk. Net zo min als dat er een brommerbestuurder onderuit is gegaan. Of dat een vervoersbedrijf de cliënten niet meer bij de toenmalige zorgboerderij wilde afzetten uit angst voor schade aan de taxibus. Of dat voetgangers onderuitglijden als het oneffen wegdek nat of glad is. De weg en weggetjes voelen er op tal van plekken aan als een wasbord. Een auto hobbelt er in de beste gevallen overheen. Maar op meerdere plekken stuitert ie. Grind, granulaat, stenen en stukken puin schieten onder de autobanden weg.