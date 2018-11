23-jarige Boxtelse doet in raad boekje open over Jeugdbescherming Brabant: ‘Het voelt alsof mijn zusjes zijn ontvoerd’

BOXTEL - De politici in Boxtel hadden dinsdagavond in de raadsvergadering een paar minuten voor zichzelf nodig. Zo veel indruk maakte het relaas van een plaatsgenote over haar ervaringen met Jeugdbescherming Brabant. ,,Ik heb er een trauma aan overgehouden.‘’

Een 23-jarige Boxtelse deed dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een emotioneel boekje open over haar ervaringen met Jeugdbescherming Brabant. Hoe de organisatie in een gezin met veel problemen was omgegaan met haar twee zusjes bijvoorbeeld. ,,Het voelt alsof ze zijn ontvoerd", zei ze zelfs over het uit huis plaatsen van haar zussen. En: ,,Ik praat ook niet meer over jeugdbescherming maar jeugdbeschadiging. Ik heb er een trauma aan overgehouden", aldus de zeer geëmotioneerde Boxtelse.

Quote Ik praat ook niet meer over jeugdbe­scher­ming maar jeugdbe­scha­di­ging. Ik heb er een trauma aan overgehou­den. 23-jarige Boxtelse over haar ervaringen met Jeugdbescherming Brabant

Indruk

Daarna hadden de politici behoefte aan enkele minuten pauze, alvorens over te gaan tot behandelen van de evaluatie van het regionaal beleidsplan jeugd. Zoveel indruk maakte haar relaas.

Bekomen van de schrik stond een aantal raadsleden vervolgens wel klaar met ferme teksten. ,,Blijven we met gesloten ogen geld pompen in instellingen of gaan we goede zorg afdwingen voor ons dure geld", meldde Dymph van de Vries (VVD) bijvoorbeeld.

Zwartboek

Ook het zwartboek dat inmiddels is opgesteld over schrijnende gevallen bij de jeugdbescherming kwam ter sprake. ,,En we merken vanavond aan den lijve dat er die ook in Boxtel zijn", aldus Wim van der Zanden (BALANS).

Wethouder Eric van den Broek zegde toe met de inspreekster en haar familie in gesprek te gaan. ,,Ook om een goede analyse te maken van de situatie en te bekijken wat wij daaraan eventueel kunnen doen. Maar ik snap heel goed de zorgen en het medeleven dat hier in de raad wordt uitgesproken en zal er dus serieus werk van maken."