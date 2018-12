350 schapen steken over van Helvoirt naar Biezenmortel

Normaal graast deze kudde in de Loonse en Drunense Duinen, maar nu maakten ze een uitzondering. De kudde van ‘De Lachende Ooij’ heeft de afgelopen dagen gegraasd op de weilanden tussen de Schoorstraat en Udenhoutseweg in Helvoirt. Woensdagochtend verhuisde de volledige kudde naar de Zandkantseweg in Biezenmortel.