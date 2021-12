3500 euro in twee dagen voor uitgebrande bus kringloopwinkel Spullukus

Ingeborg Smulders is vaste klant bij kringloopwinkel Spullukus in Boxtel. ,,Ik kom er iedere week. Voor tweedehands kleding maar ook voor spulletjes in mijn interieur”, vertelt Smulders. Toen zij hoorde dat het busje van eigenaresse Marion van Berlo totaal is uitgebrand, startte ze direct een doneeractie.