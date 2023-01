4000 plaatsen voor natuurbegraven in Hooge Heide

Inspraak genegeerd en publiek niet welkom: commissie fileert Boxtelse politiek

BOXTEL - Gebrek aan visie, slechte samenwerking en niet genoeg oog voor de inwoners: de lokale rekencommissie in Boxtel, die onderzoekt hoe het gemeentebestuur zaken aanpakt, laat geen spaan heel van de discussie die het gemeentebestuur in 2020 en 2021 probeerde te voeren over toekomstig beleid.

5 januari