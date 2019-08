42ste Hartemert in Schijndel is een groot bevrijdingsfeest

Video Boxtelaren storen zich aan lege winkelpan­den, overal gestalde fietsen en te weinig keus

10:18 BOXTEL - ,,Tussen al die gestalde fietsen zitten kletsen heeft voordelen", zegt Gerard van den Boogaard uit Boxtel lachend. ,,Als het hard waait, zitten we een beetje beschut, maar dan houdt het ook op." De inwoners en ondernemers van Boxtel storen zich aan de overal gestalde rijwielen en de leegstand in het centrum. Daarnaast is er te weinig keus, zo blijkt uit een rondgang door het centrum.