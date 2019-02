500 euro redt jaarlijkse ‘verwendag’ in Helvoirt

Die dag is dit jaar al toe aan de tweeënzestigste editie. Vroeger begon de 'ziekendag’ met een mis in de ochtend, maar die is afgeschaft omdat die mis door de fusie van parochies niet meer op het gewenste tijdstip gehouden kon worden. Nu begint de dag om 12.00 uur in het HelvoirThuis met koffie en thee en broodjes, daarna volgt een gevarieerd muzikaal programma en aan het einde van de middag is een diner de afsluiting.