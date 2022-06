500 tot 2.000 zonnepanelen op terrein waterschap De Dommel, ‘Als er ooit een moment is, is het nu’

Maria Boleij ‘Kei van een Boxtelaar’

BOXTEL - De Boxtelse Maria Boleij is zondag in de Spiegeltent bij kasteel Stapelen in Boxtel onderscheiden met een ‘silverstone’ door burgemeester Ronald van Meygaarden. Boleij heeft daarmee de titel ‘Kei van een Boxtelaar’ gekregen.

12 juni