‘55 jaar De Ploegers’: herinneringen aan het beste kletsverhaal en andere leut

Insignes, uniformen, oorkondes en vooral veel foto- en filmmateriaal zijn te zien en geven een compleet beeld van 55 jaar carnaval in Ploegersland. ,,We mochten bij veel particulieren spullen komen halen”, vertelt Leo van de Laar, lid van de tentoonstellingscommissie. Hij toont een kleinood achter glas. ,,Dit is D’n Edele Zotskop, die is jarenlang uitgereikt en werd gemaakt door de plaatselijke tandarts met het zilver dat hij ook in kiezen stopte.”