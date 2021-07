90.000 kippen ruilen voor achttien tot twintig bouwkavels? Doen!, zeggen ze in Gestel

Miljoen euro gevonden in vrachtwa­gen op A58 bij Oirschot

1 juli OIRSCHOT/BOXTEL – Agenten hebben eerder deze week een bijzondere ontdekking gedaan bij het controleren van een vrachtauto op de A58 vlakbij Oirschot. In het voertuig stond een doos met daarin een miljoen euro aan contanten. Het geld is in beslag genomen. Twee mannen zijn aangehouden. Dat meldt de politie.