90-jarige oud-conciërge verrast met lintje in Boxtel

VIDEO Stoffelijk overschot van vermiste Bart van Betuw gevonden op terrein Coudewater in Rosmalen

25 april ROSMALEN - Het stoffelijk overschot dat donderdagmiddag is aangetroffen op het voormalige GGZ-terrein Coudewater in Rosmalen is Bart van Betuw (53). Dat meldt de politie aan het Brabants Dagblad over de Bosschenaar die sinds 2 januari werd vermist. Volgens de politie is geen sprake van een misdrijf.