96 jaar, en hij kan nóg steeds muziek spelen op zijn stokoude trombone

Als ik eenmaal kenbaar heb gemaakt dat ik er eentje ben van ‘Driek, van Piet de Ketting’, dan is het voor Antoon Schellekens de kleinste moeite om zijn jeugdjaren weer voor de geest te halen. Hoe hij opgroeide op de boerderij van zijn vader op De Beek, net buiten Gemonde. En hoe Gemondenaren de Hooibrug over De Dommel gebruikten om bij Piet de Ketting in Boxtel naar het café te gaan voor een pilske en een potje biljarten.