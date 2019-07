Aa en Maas wil droogte te lijf gaan in Wijboschbroek

Moet opa gans het veld ruimen omdat hij herrie maakt in Schijndel? Veel Schijndela­ren vinden van niet

10:56 SCHIJNDEL - Maakt opa gans te veel herrie en moet hij, net als zijn vriendinnen, maar ‘oprotten’? En moeten in het kielzog ook de poelepetaten elders asiel aanvragen? Schijndelaren maken zich massaal druk over de dieren. Ze zijn een petitie begonnen om de dieren in het park te houden. Er staan al bijna 600 handtekeningen onder de petitie.