Aan boom vastgebonden kittens in Esch wachten op baasje: ‘Anders worden ze opgegeven voor adoptie’

Video Met René Froger aan de lopende band voor de Voedsel­bank

14:28 VEGHEL - Ga er maar aanstaan, 35.000 kerstpakketten inpakken in een week of twee. De 1250 medewerkers van Mars in Veghel dragen vrijwillig een steentje bij voor de Voedselbank, net als de medewerkers van Unilever in Rotterdam. En met René Froger aan de lopende band is het nóg leuker.