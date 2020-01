Aangepast toilet in het donker, daar moet Paaspop wat aan doen

Riens van Raaij mist een onderbeen, dat is duidelijk te zien op de krachtige foto in zijn woonkamer. Wat niet zichtbaar is, is het trauma dat het motorongeval en de moeizame revalidatie met zich mee brachten. Van Raaij: ,,Voor mij was 1998 een turbulent jaar; na het ongeval heb ik negen weken op mijn rug in het ziekenhuis gelegen en werd ik iedere week geopereerd. Mijn gezin, mijn werk en het sporten hebben me er bovenop geholpen. Je moet nooit achterom kijken en focussen op het positieve. Door het rolstoeltennis voelde het alsof ik er een familie bij had gekregen.”

Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) draait onderaan de streep niet om toegankelijkheid, maar om volwaardig mee kunnen en mogen doen. ,,Mensen met en zonder beperking willen zich zelfstandig kunnen bewegen in de samenleving, niet telkens om hulp moeten vragen. Dat gaat nog niet zonder slag of stoot voor mensen die bijvoorbeeld slechtziend, rolstoelgebonden of doof zijn. Mensen in een rolstoel worden vaak als minder gezien, niet voor vol aangezien. Degene achter de rolstoel wordt aangesproken in plaats van de persoon zelf.”

Dixi-toilet bij Paaspop

Het eerste grote evenement waar STM mee aan de slag gaat is Paaspop. ,,Vorig jaar kwam ik erachter dat Paaspop nog veel werk te verzetten heeft. Het aangepast toilet was ergens in het donker achter de EHBO-post. Het bleek een Dixi-toilet te zijn, niet geschikt voor mensen in een rolstoel of met een scootmobiel. Dat kan beter dus we zijn in gesprek gegaan met Paaspop en het ziet er naar uit dat ze flink gaan verbeteren. Alle punten die we aangegeven hadden, pakken ze aan. Dat gaan we dit jaar tijdens Paaspop uiteraard checken."

De Glazen Boerderij op de Markt in Schijndel staat ook op de STM-agenda.

Zijn achtergrond als projectleider in de bouw in combinatie met zijn ervaring in het leven met een beperking maken Van Raaij een sterk pleitbezorger voor een inclusieve samenleving. ,,Ik zou willen dat meer mensen met een beperking van zich laten horen en in actie komen. Alleen kun je niets.”