Aangereden oldtimer op N65 bij Helvoirt was erfstuk, kans dat reparatie niet mogelijk is

Mark van Empel reed vanaf Haaren de kruising van de N65 over, toen hij werd aangereden door een kruisende auto. Naar zijn zeggen reed de bestuurster van de passerende auto door rood en zijn ze daardoor met elkaar in botsing gekomen. “Ze ontkent dat echter stellig en getuigen heb ik niet. Ik hoop dat iemand zich nog meldt. De politie heeft de zaak gesloten. Het is nu verzekeringswerk.”

De rode Ford F 100 had veel emotionele waarde voor Mark. “Het is een erfstuk van mijn broer. Hij was fan van oldtimers. Bijna vier jaar geleden heeft hij zichzelf van het leven beroofd, dus deze auto betekent heel veel voor me,” aldus Mark. Of de oude auto nog te repareren is, is nog maar de vraag. “De neus staat tien centimeter naar rechts. Als dat niet te maken is, probeer ik het desnoods zelf. Ik wil hem niet kwijt.”