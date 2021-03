Aanhoudingen voor dood van Boxtelse bed & breakfast-eigenaar, slachtoffer was vastgebonden op een stoel

In een woning in Voorburg werd donderdag een 36-jarige Litouwer aangehouden. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De woning werd uitvoerig doorzocht op zoek naar sporen en bewijsmiddelen. In Dordrecht werd donderdag een 39-jarige man, eveneens zonder vaste woon- of verblijfplaats en de Litouwse nationaliteit, aangehouden. Ook een woning in Hardinxveld-Giessendam werd uitvoerig doorzocht.