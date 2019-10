Aanleg van glasvezel in Meierijstad stilgelegd: ‘Onveilige situaties en overlast’

Meierijstad en Glasvezel Buitenaf sloten in 2018 een convenant voor het aanleggen van glasvezel in de buitengebieden van deze gemeente. Het gaat over de aansluiting van huishoudens en bedrijven op glasvezel dat onder meer supersnel internet mogelijk maakt. Toezichthouders van Meierijstad zagen bij herhaling dat de aannemer van Glasvezel Buitenaf de afspraken niet nakwam.

Al drie keer stil gelegd

Meierijstad heeft het werk sinds de start in november 2018 al drie maal stilgelegd. Wethouder Van Rooijen vindt het heel vervelend dat de gemeente genoodzaakt is nu opnieuw het werk stil te leggen. ,,We weten hóezeer onze inwoners in het buitengebied zitten te springen om een snelle glasvezelverbinding. Daarom hebben we ons vanaf de start van Meierijstad sterk gemaakt dat het er komt. Wij willen óók vooruitgang. Maar wel volgens afspraken.” De gemeente is nu in overleg met Glasvezel Buitenaf. Het streven is om het werk zo snel mogelijk weer te hervatten.