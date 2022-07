Aanpak verkeersproblemen valt bijna 20 miljoen euro duurder uit: Boxtel hoopt op steun

Het is voor verkeerswethouder Fred van Nistelrooij geen kwestie van niet willen. Want hij zou maar wat graag alle bedachte verkeersprojecten in zijn gemeente Boxtel uitvoeren om vervolgens met veel ceremonieel de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat op slot te draaien. Om daarmee definitief een streep te zetten door de al maar groter worden verkeersproblemen in het dorp.