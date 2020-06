Aanrijding tussen auto en vrachtwagen op N65 Helvoirt

Mondkapjes­stress? ‘Het voelt niet raar omdat iedereen ze draagt’

1 juni BOXTEL - Tweede Pinksterdag, later op de ochtend. ‘t Is rustig op het station in Boxtel. Er rijden niet veel treinen: op het traject Boxtel-Tilburg zijn spoorwerkzaamheden. Hier en daar slentert een reiziger over de zonovergoten perrons. Sommigen hebben al op het perron hun mondkapje keurig over hun mond en neus getrokken, bij anderen hangt het onder hun kin, of het zit alleen over hun mond.