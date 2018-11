Aanrijding tussen fietsster en auto in Boxtel, fietsster gewond naar ziekenhuis

Studenten bouwen nieuw dierenver­blijf in Juliana­park Veghel

20:17 VEGHEL - Leerlingen van ROC de Leijgraaf afdeling bouwkunde en leerlingen van de vakopleiding Bouwmensen zijn druk in de weer met het dierenverblijf in het Julianapark. De afgelopen maand is het oude dierenparkje gesloopt en is begonnen met de nieuwbouw. Donderdag bereikte de nieuwbouw het hoogste punt.