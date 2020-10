Aantal parkeerplaatsen centrum Gestel is op orde, zo blijkt uit onderzoek

SINT-MICHIELSGESTEL - Er zijn genoeg parkeerplaatsen in het centrum van Sint-Michielsgestel. Tot die conclusie komt DTV Consultants, dat in opdracht van de gemeente onderzoek doet naar parkeren rondom de nieuwe appartementen Dommelstaete, Brenthof en Raadskamer.

Als de nieuwe appartementengebouwen Dommelstaete, Brenthof en Raadskamer zijn gebouwd in het hartje van Sint-Michielsgestel, zijn er nog steeds voldoende parkeerplaatsen rondom het Petrus Dondersplein. Tot die conclusie komt DTV Consultants dat in opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel onderzoek deed naar de parkeerbalans. De gemeenteraad had om zo’n onderzoek gevraagd.

Extra parkeren op Dommeloevers?

Yvonne Matthijsse (Gestelse Coalitie) vroeg tijdens de laatste raadsvergadering naar de staat van het onderzoek. Ze wilde onder meer weten of aan de zuidkant van de Schijndelseweg aan de Dommeloevers nog extra parkeren nodig is om de parkeerdruk in het centrum niet te hoog te laten worden.

132 parkeerplaatsen eigen terrein

Wethouder Ed Mathijssen meldde dat het onderzoek is afgerond en dat de cijfers goed uitvallen. ,,Voor alle nieuwe bewoners van de appartementengebouwen van de Brenthof, Dommelstaete en Raadskamer zijn er binnen die bouwblokken op eigen terrein 132 parkeerplaatsen. En in de openbare ruimte rondom het Petrus Dondersplein zijn er 236 stuks. Dat is ruim voldoende.”

Parkeerschijf op piekmomenten

Wel geeft Mathijssen aan dat de parkeerdruk op piekmomenten, dat is in het geval van Gestel vooral op vrijdagen en zaterdagen, de parkeerdruk oploopt tot boven de 85 procent bezettingsgraad. ,,Daar zijn oplossingen voor. Want als je werknemers van bedrijven in het centrum naar de buitenrand dirigeert, kun je de parkeerdruk verminderen. Met andere woorden: blauwe zone is een oplossing om langparkeerders weg te halen. Op piekmomenten wordt dan de parkeerschijf ingezet.”

Verkeersveiligheid

De ‘overkant’ van de Schijndelseweg, waar nu tijdelijk betonnen stelplaten liggen voor parkeren, is ook bij het onderzoek van DTV Consultants betrokken. Mathijssen: ,,In het onderzoek is gekeken naar de loopafstand naar de winkels, de oversteekbaarheid van de Schijndelseweg en de verkeersveiligheid. Met name op dat laatste onderdeel scoort dat niet goed. Maar buiten dat is parkeren op deze plek in het eindplaatje niet nodig. De Dommeloevers blijven dan ook in beeld voor woningbouw op termijn. Met bebouwing die daar past, in een groene setting.”