Aantal sterfgevallen in Meierijstad daalt sterk, ‘De cijfers geven ons hoop’

VEGHEL/SCHIJNDEL - Het aantal inwoners van Meierijstad dat overlijdt neemt sterk af. Waren dat er in week 15 nog 54, in week 16 daalde het aantal overledenen naar 30. Zo blijkt uit een nieuwsbrief over de coronacrisis van burgemeester Kees van Rooij aan de gemeenteraad.

In week 14 - die begon op maandag 30 maart - viel het hoogste aantal overleden inwoners van Meierijstad te betreuren: 79. De 30 van week 16 - die begon op maandag 13 april - zijn er nog altijd 18 meer dan in week 16 van 2019.



Het gaat bij deze cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) niet alleen om mensen die aan de gevolgen van het coronavirus zijn gestorven, maar het virus zorgt wel voor een enorme stijging. Meierijstad is landelijk gezien een van de gemeenten die het hardst zijn getroffen door corona.

Oost-Brabant staat bekend als een coronabrandhaard, zo blijkt ook uit de cijfers van het CBS.

‘De piek lijkt gepasseerd’

‘De druk op de zorg is nog steeds erg hoog, maar de piek lijkt gepasseerd', zo schrijft Van Rooij in de brief. En: ‘De cijfers geven ons hoop. Hoop dat onze aanpak werkt en ook doorzet.’ Ook is de verdeling van beschermingsmiddelen als mondkapjes verbeterd, aldus Van Rooij. En hetzelfde geldt volgens hem voor de mogelijkheden om mensen te testen op het virus.

De burgemeester wijst er verder onder meer op dat een nieuwsbrief van de welzijnsorganisaties in Meierijstad huis-aan-huis is verspreid. Hierin staat onder meer wie mensen kunnen bellen als zij zich onzeker of onveilig voelen. Ook maken de welzijnsorganisaties een belronde langs mantelzorgers om hen een hart onder de riem te steken. En eventueel ondersteuning te bieden. Ruim 15 medewerkers van de gemeente zijn ingezet om hierbij te helpen.

1.907 aanvragen voor financiële hulp