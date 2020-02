Aantal WW'ers in de Meierij stijgt weer

MEIERIJ - Het aantal werklozen met een WW-uitkering is in januari, tegen de trend van afgelopen jaar in, gestegen in de regio Meierij. Maar in drie regiogemeenten minder sterk dan in de rest van Brabant of het land.

Afgelopen maand steeg het aantal werkzoekenden met een WW-uitkering landelijk met gemiddeld 8 procent en in Brabant met 6 procent. In Haaren was de stijging 8,3 procent, in Meierijstad 4,8 procent, in Sint-Michielsgestel 3,8 procent en in Boxtel met 0,5 procent.

Seizoen

Die stijging komt deels door seizoensinvloeden. Aan het einde van het jaar worden meer jaarcontracten dan anders ontbonden, aldus een woordvoerder van uitkeringsinstantie UWV. En in sommige sectoren wordt in de winter niet of minder gewerkt, zoals de bouw of landbouw. Hij stelt verder dat de cijfers over januari een vertekend beeld geven omdat het UWV haar betalingssysteem heeft veranderd, waardoor december minder weken telt waarover verslag wordt gedaan en januari meer.

Als januari van dit jaar vergeleken wordt met die maand een jaar geleden, dan is een heel ander beeld zichtbaar. Net als in de rest van het land en de provincie laten de vier Meierijgemeenten forse dalingen zien, in deze regio van 15 tot bijna 26 procent. De UWV-zegsman verwacht dat in februari de cijfers weer 'rechtgetrokken' worden en een stabiel beeld laten zien of slechts een lichte stijging van het aantal werklozen met een ww-uitkering.