Aanvraag vergunning voortaan makkelijker in Boxtel

Pand Sint-Michiels­ges­tel in de verkoop na jarenlange strijd met gemeente en provincie

7:20 SINT-MICHIELSGESTEL - Bijna dertig jaar streed Gerard Gersjes voor de bouw van een splinternieuw pand op agrarische grond naast de rotonde Gestelse Poort aan de Hoogstraat in Sint-Michielsgestel. Toekomst voor een bedrijf in speciale Flam-haarden en -kachels is er nu niet meer. Dus neemt Gersjes een besluit met een dubbel gevoel: verkopen dan maar.