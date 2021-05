Aardgasvrij maken van Boxtel begint in de wijk Munsel-Selissen

BOXTEL - Over een kleine tien jaar moet een kwart van de woningen in Nederland van het aardgas zijn losgekoppeld. Een inventarisatie leert dat Boxtel met die klus het best kan beginnen in de wijk Munsel-Selissen.

Eind dit jaar stelt de Boxtelse gemeenteraad de zogenoemde Transitievisie Warmte vast. Zoals alle gemeenten in Nederland dat doen. In dat plan worden de stappen vastgelegd richting een gemeente met woningen die niet langer zijn aangesloten op het aardgas. In 2030 moet dat een kwart van alle huizen zijn, twintig jaar later alle woningen. Alles in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Een klus ook die zich voorlopig nog beperkt tot onderzoeken en dikke stapels papier. Deze week kreeg de Boxtelse gemeenteraad wel alvast de eerste ideeën aangereikt van hoe de koe bij de horens te vatten. Adviesbureau Overmorgen heeft de zaak op een rij gezet.

Het blijkt dat met name de wijk Munsel-Selissen ‘kansrijk’ is. Niet vreemd, want juist in dit deel van Boxtel staat de jongste bebouwing. Die kan gemakkelijker zonder gas, omdat bijvoorbeeld isolatie al op orde is.

Kraan dichtdraaien?

,,Het wil niet zeggen dat de kraan over twee jaar zal worden dichtgedraaid”, voorspelde Tomas Mathijsen van Overmorgen tijdens de informatiesessie. ,,Je zult via een uitgekiende strategie de bewoners mee moeten krijgen. Samen kijken naar momenten waarop het kan.” Zo’n moment kan bijvoorbeeld zijn als de vervanging van de cv-ketel in beeld is.

Quote Je zult via een uitgekien­de strategie de bewoners mee moeten krijgen. Samen kijken naar momenten waarop het kan Tomas Mathijsen

Doel is uiteindelijk de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met de helft omlaag te brengen ten opzichte van 1990. ,,Waarbij het van groot belang is dat we vol inzetten op met name betere isolatie. In oude wijken is nog heel veel te winnen”, aldus Mathijsen. Daarom moet per wijk, straat of dorp gekeken worden wat haalbaar is.

Warmtepompen?

,,In het centrum van Boxtel of straten met veel appartementen zou je kunnen denken aan een gezamenlijk warmtenet, op het industrieterrein kun je het zoeken in collectieve projecten en in de dorpen is een mixed mogelijk. Naast isolatie van oudere woningen bijvoorbeeld hybride warmtepompen. Het komt neer op maatwerk in nauw overleg met bewoners. Want die zullen het ook moeten zien zitten.”

Nieuwe wijken als Heem van Selis en Langen Linden zijn inmiddels de tijd vooruit en worden al zogenoemd all electric gebouwd. Voor de rest van Boxtel komt een stappenplan richting uiteindelijk 2050. 15 juni is er een informatiebijeenkomst voor inwoners. De raad zal eind dit jaar de definitieve weg richting aardgasvrij vaststellen.