Accommodatie bij Protestants kerkje wordt stuk kleiner

SINT-MICHIELSGESTEL - De multifunctionele accommodatie van het Protestants kerkje in Sint-Michielsgestel wordt veel kleiner uitgevoerd dan oorspronkelijk bedacht. De bouw start in maart.

Het Protestants kerkje in Sint-Michielsgestel aan de Schijndelseweg krijgt een eigen multifunctionele accommodatie. De Protestantse gemeente is daar al vanaf 2011 mee bezig om dat voor elkaar te boksen. Het feit dat het allemaal zo lang duurde, heeft ook te maken met veranderende inzichten van de kerkgemeenschap.

Quote In alle wijsheid besloten dat we toe kunnen met een kleinere acommoda­tie Frans van Vuuren, Protestantse gemeente Sint-Michielsgestel/Schijndel

Frans van Vuuren van de Protestantse gemeente Sint-Micheislgestel/Schijndel: ,,We hadden oorspronkelijk het idee om een grotere multifunctionele accommodatie te maken met een ontmoetingsruimte waar tachtig tot negentig bezoekers in konden. Afgelopen jaar hebben we in alle wijsheid besloten dat we toe kunnen met een ruimte die de helft kleiner is. Dat scheelt ook enorm in de kosten en past beter in de buitenruimte naast het kerkje. We blijven nu verder weg van een paar monumentale bomen.”

De bouw begint in maart

De bezwaarprocedures zijn inmiddels achter de rug, zodat de kleinere multifunctionele accommodatie gebouwd mag worden. Ook de aanbesteding is al gebeurd. ,,Ton van Uden Bouw uit Heeswijk-Dinther gaat de nieuwe ruimte bouwen. Het ontwerp is van Deux Architecten uit Sint-Oedenrode. We hopen dat in maart de bouw begint en rond juli de boel klaar is”, zegt Van Vuuren.

Behelpen sinds de pastorie is verkocht

Het gebouw wordt energieneutraal gebouwd en heeft een grote ruimte met ook een keuken. ,,Sinds we de pastorie hebben verkocht, hebben we ruimtegebrek. De verwarmingsketel van de kerk staat nu buiten bij een container. In die container worden ook de kinderen bezig gehouden tijdens de dienst. Dat is allemaal behelpen. Maar straks wordt het beter als de nieuwbouw klaar is.”

Ook te gebruiken voor kookworkshops