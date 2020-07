Accountant bevestigt: Boxtel staat er financieel niet best voor

Dag tapkraan, hallo keuken: bekend Boxtels café De Adelaar klaar om bewoond te worden

6 juli BOXTEL - Waarom trouwen in de Heilig Hartkerk? Omdat De Adelaar aan de overkant is en daar gaan we het feestje bouwen! Het is een van de vele anekdotes over het voormalige café in Boxtel. Na meer dan een eeuw heeft de tapkraan er nu plaats gemaakt voor een keuken.