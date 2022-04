Acht lintjes in Boxtel: allemaal Lid in de Orde van Oranje Nassau

BOXTEL - Van overblijfmoeders tot mantelzorg ondersteuner of vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. Acht mensen in de gemeente Boxtel werden vandaag verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Zij werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Ronald van Meygaarden reikte dinsdag acht lintjes uit in de raadzaal van het gemeentehuis. De man-vrouw verdeling onder de nieuwe Leden in de Orde van Oranje Nassau in de gemeente Boxtel was dit jaar gelijk: vier vrouwen en vier mannen kregen een onderscheiding opgespeld.

Jack Hermans is sinds 1978 hulpverlener bij de EHBO, vooral bij sportactiviteiten en bij voetbalwedstrijden voor de jeugd. Zijn favoriete activiteit is de zeskamp bij RKSV Boxtel, de club waar hij ook vrijwilliger is. Ook is hij jaarlijks meermaals EHBO-er bij wandelsportvereniging de Keistampers en bij de avondvierdaagse.

Ruim acht jaar lang was Hermans buschauffeur van de Buurtbus. Hij was ook de drijvende kracht achter HeartSafe en zorgde met de stichting voor AED's op verschillende plekken in Boxtel.

Duo-fiets

Henk Keukens krijgt zijn lintje onder andere voor zijn lidmaatschap van de cliëntenraden van Reinier van Arkel, al meer dan 15 jaar.

Vanaf 2006 is Keukens als vrijwilliger fuikofficial bij fietscrossvereniging D’n Urste. Daarnaast is hij een ‘Blauwe Engel’, gastheer namens stichting gastvrij ’s-Hertogenbosch. Sinds 2016 is Keukens begeleider duo-fiets voor bewoners van Neynsel Boswijk, waar hij twee á drie keer in de week fietst met de bewoners.

Hannie Spikmans-Pennings krijgt haar lintje voor onder andere haar vrijwilligerswerk bij de Heilig Hart Parochie, dat zij al sinds 1970 doet. Ze helpt bij wekelijks bij activiteiten in de Sint Petrus Basiliek. Daarnaast is ze gastvrouw van het pastoraal centrum, onderdeel de poetsploeg en verzorgt ze wekelijks de koffie tijdens de repetities van het kerkkoor.

Vanaf 1988 tot 2017 is Spikmans-Pennings overblijfmoeder geweest op de St. Petrusschool. Al 35 jaar zet ze zich in bij collectes voor de Hartstichting en sinds 15 jaar ook voor het MS fonds.

Boeremert en Slachtofferhulp

Jan Nijssen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor onder meer zijn werk al bestuurslid van Fanfare Concordia. Vanaf januari 2010 is hij actief als secretaris van het Comité bij de Boeremert in Liempde.

Van 2012 tot 2016 was hij secretaris en bestuurslid van stichting De Serenade. Hij nam deel aan de besluitvorming over zaken als huurders, verhuur, investeringen, beheer en toekomstplannen. ‘Ook na zijn bestuursperiode kan er nog een beroep op de heer Nijssen gedaan worden.’

Ulfride van Heusden-Klop is sinds 1986 overblijfmoeder voor basisschool kinderen. Sinds 1992 is ze ondersteuner bij welzijnsbegeleiders in de gemeente Boxtel en vrijwilliger in de ouderenzorg. Ze helpt met activiteiten, zorgt voor koffie en thee en ook belangrijk: ze maakt tijd voor een praatje met de bewoners.

Thea Heesemans-Vugts krijgt haar onderscheiding voor het beheer van het secretariaat van Friends of Europe Esch, een samenwerkingsverband van 28 plattelandsgemeenten in de Europese Unie, sinds 2003. Van 2017 tot 2022 was ze vrijwilliger van het stembureau in Haaren.

Sinds 2019 is ze vrijwilliger op verschillende afdelingen van van Slachtofferhulp Nederland, waar zij slachtoffers praktisch en emotionele ondersteuning biedt en eventueel doorverwijst naar professionele hulpverlening.

Buurtbus en mantelzorg

Jac de Graaf is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn rol als secretaris van Buurtbusvereniging Liempde van 2003 tot 2020. Naast zijn bestuurstaken regelde De Graaf de roosters voor de chauffeurs en organiseerde hij uitjes voor de chauffeurs.

Vanaf 2008 is De Graaf erg actief bij de KBO Liempde. Hij houdt de website up to date, maakt fotoreportages van bijna alle bijeenkomsten van de KBO en verzorgt computercursussen voor senioren. Daarnaast begeleidt hij de wekelijkse fietstocht voor de leden, is hij accordeonist bij het KBO koor en hij is iedere week aanwezig bij de inloopochtend.

Marieke Dijkshoorn kreeg haar lintje voor haar rol als mantelzorgondersteuner sinds 2005. Ze begeleidt een psychiatrische patiënt en zorgt zij voor de begeleiding van de echtgenoot in zijn taken als mantelzorger. Enkele jaren was Dijkshoorn bestuurslid bij het Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch.

Van 2017 tot 2019 was Dijkshoorn vrijwilliger bij de lotgenotengroep van Contour de Twern. Hier had zij een verbindende rol tussen mantelzorgers die hun partner zijn verloren. Sinds 2017 is ze nauw betrokken bij de activiteiten van het Hobbycentrum Boxtel.



