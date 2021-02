Actie familiebedrijf voor Schijndelse horeca levert meer dan 23.000 euro op

Schijndels familiebe­drijf schenkt aan horeca: ‘Cafés en restau­rants zijn zwaarst getroffen’

22 januari SCHIJNDEL - Het Schijndelse familiebedrijf Den Ouden tast in de buidel voor de plaatselijke horeca, die zich door de lockdown in zwaar weer bevindt. Personeel van Den Ouden gaat zondag 31 januari lopen en iedere kilometer is goed voor 2 euro. ,,We rekenen op minimaal 10.000 euro. En we hopen dat meer bedrijven aanhaken.”