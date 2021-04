Actiegroep blokkeert de boel voor een brandhaard die er volgens Vion zélf niet is

Minder woningen voor starters zint inwoners Esch allerminst

24 maart ESCH - Veel Esschenaren zijn verbolgen, anderen totaal verrast. De mededeling van wethouder Wim van der Zanden dat er voorlopig geen twintig maar slechts acht woningen voor starters worden gebouwd in de nieuwe wijk Reigerskant, is als een bom ingeslagen in het dorp.