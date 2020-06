Actiegroep tegen Vion in Boxtel schrijft minister brief over coronagevaar

Volgens de groep hebben voorzitter burgemeester Jack Mikkers en vice-voorzitter Buijs lijntjes met de landbouw en zijn die mogelijk van invloed geweest op het besluit van de Veiligheidsregio om Vion niet te sluiten nadat er personeel besmet bleek met het coronavirus. Dit in tegenstelling tot vleesverwerkers in Helmond en Groenlo.

‘Vion moet dicht’

En ook uit de gemeenteraad komt protest. ‘Vleesgigant Vion zit op een doodlopend pad. Een bedrijf zonder toekomst in een nieuwe, duurzame wereld. En moet weg uit Boxtel’. De woorden van raadslid Anja van den Einden (PvdA/GL) lieten deze tijdens de eerste raadsvergadering sinds het uitbreken van de coronacrisis, niets aan duidelijkheid te wensen over.

‘Dit kun je niet uitleggen aan inwoners’

Van den Einden was niet de enige die wees op de mogelijke gevolgen van het feit dat een op de zes medewerkers van het bedrijf besmet is met het virus. ,,Het welzijn en de gezondheid van onze inwoners is in het gedrang”, meldde Mariëlle Wijffelaars, die sprak namens haar partij D66 en ook Combinatie’95, INbox en SP. ,,De besmette medewerkers lopen door Boxtel, komen in de supermarkt. De kans op verdere verspreiding van het virus is reëel.”