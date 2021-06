Actievoerders fietsen vanaf slachterij in Boxtel naar Den Haag: ‘Omdat grootste vervuilers moeten betalen’

Flits! Deze palen zorgen voor de meeste boetes in Brabant; Tilburg en Boxtel hoog in het lijstje

1 juni De palen in Brabant hebben flink wat hardrijdende auto’s weten te flitsen in de eerste helft van dit jaar. Wegen in de gemeenten Eindhoven, Helmond, Tilburg, Boxtel en Waalre spannen de kroon. Op de John F. Kennedylaan in Eindhoven staat de teller op 6403 boetes. Welke flitspalen zorgen bij jou in de buurt voor de meeste bekeuringen?