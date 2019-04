Advies aan boeren Meierijstad: blijf weg van die wereld van geld en geweld

Volgens eerder onderzoek is 15 procent van de boeren in Nederland wel eens door criminelen benaderd met de vraag of zij tegen een ruime vergoeding vrijstaande stallen of loodsen willen afstaan voor bijvoorbeeld een hennepkwekerij of drugslab. In Brabant komt dit het vaakst voor. Hier zou zelfs een kwart van de boeren benaderd zijn door criminele organisaties.

,,Het gebeurt overal, ook in Meierijstad", stelde Rooijackers. Hij onderbouwde dat met cijfers. ,,In Oost-Brabant zijn vorig jaar 66 dumpingen van drugsafval waargenomen. En er zijn elf drugslabs en opslaglocaties van drugs gevonden in de buitengebieden.”

Volgens Rooijackers en de beleidsmedewerker veiligheid van de gemeente Meierijstad zou het goed zijn als boeren eerder verdachte situaties melden.