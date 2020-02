Advies voor Boxtel: Kijk voor zonnevelden ook naar Esch

Boxtelaar Henk (47) over Married at First Sight: ‘Ik voel me genaaid, Chantal is niet eerlijk geweest’

26 februari BOXTEL - Henk van de Ven (47) uit Boxtel trouwde in het televisieprogramma Married at First Sight met iemand die hij nog nooit had ontmoet. Hij zei ‘ja’ tegen Chantal, ging vol verwachting met haar op huwelijksreis en viel in Antalya al snel van zijn roze wolk. Spijt? Nee. ,,Maar ik voel me wel genaaid.”