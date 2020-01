Advocaten wraken gerechtshof in zaak hoofdverdachten van 'rovershol’Party King

De advocaten, Geoffrey Woodrow en Adam Doesburg, zagen dat een van de raadsheren eerder iemand anders uit het onderzoek opnieuw heeft veroordeeld. In die uitspraak zijn hun beider cliënten genoemd als medepleger en ze zouden dus al indirect opnieuw zijn veroordeeld. De betreffende raadsheer ziet geen problemen: ‘In elke zaak kan een ander oordeel komen’. Ze heeft verder teveel tijd in de zaak gestoken om zich zomaar terug te trekken. Het hof probeert nu een wrakingskamer bijeen te krijgen: drie raadsheren bekijken de zaak dan. Het is niet zeker dat er vandaag nog een besluit volgt.

Rovershol

Party King is de naam van een bedrijfje uit Best. Dat is tussen 2014 en 2016 afgeluisterd door de politie, omdat daar zo’n beetje de hele Brabantse onderwereld op de koffie kwam. Producenten en handelaren van harddrugs sloten daar dealtjes. Het kreeg later de bijnaam rovershol.

In april 2016 zijn zeker vijftig mensen gearresteerd. Drie mannen zijn veroordeeld als hoofdverdachten. De eigenaar van het bedrijf had geldnood waarom een kennis toetrad en er kapitaal in pompte. Hij was degene die anderen ontving. Een derde man was volgens de rechtbank diens adjudant. De leider, uit Best, kreeg tien jaar, de adjudant (Oisterwijk) negen en de eigenaar (Waalwijk) acht.

Flinke partij cocaïne