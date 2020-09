AED op Sportpark Esch van binnen naar buiten verplaatst en daardoor een stuk toegankelijker

Meierij­stad lanceert nieuw spel op de Vlagheide; eerste escaperou­te van Nederland

1 september EERDE- Een escaperoom, maar dan net even anders. Dat is de Escaperoute Meierijstad, die aanstaande vrijdag wordt geopend in Eerde. De route gaat over de Vlagheide en zit boordevol pittige vragen over de Tweede Wereldoorlog.