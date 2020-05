Afhaalbieb loopt goed: boeken na uitleen in quarantaine en bibliotheken weer open

Groter terras of extra overkap­ping, Haaren wil onderne­mers helpen

12:00 HAAREN - Extra ruimte voor terrassen bij een horecazaak of voor wachtenden voor een slagerij. In Het Nieuwe Normaal en de anderhalvemetersamenleving kan daar best behoefte aan zijn. Ook in Haaren. De hele gemeenteraad van Haaren wil dat burgemeester en wethouders flexibel omgaan met verzoeken van ondernemers op dat terrein. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond unaniem uitgesproken.