Afschaffing hondenbelasting Sint-Michielsgestel gevierd: welke hond won ‘Dog's Got Talent’?

De leukste hond van de gemeente SintMichielsgestel, dat is de opgewekte Engelse Staffordshire terriër Pablo. Dat wordt deze zondag duidelijk tijdens de verkiezing met de naam Dog’s Got Talent, in de Jacobahallen in Den Dungen. Een ludiek evenement van het plaatselijk CDA, om stil te staan bij het feit dat de hondenbelasting in de gemeente is afgeschaft. ,,De opbrengst van de hondenbelasting ging helemaal niet naar opruimvoorzieningen”, verklaarde Harvy Schouten, fractievoorzitter van het CDA en tevens een van de organisatoren van Dog’s Got Talent. ,,Want die worden betaald uit een andere post, de algemene middelen.”