Afscheid Gestelse burgemeester: Jan Pommer is graag 'mééaander'

Daar zit hij dan. Met zijn broodtrommeltje tussen de mannen van de buitendienst in de kantine van de gemeentewerf in Sint-Michielsgestel. Geen alledaags tafereel voor een burgemeester. Maar voor Jan Pommer de normaalste zaak van de wereld. ,,Om de zoveel tijd schuif ik hier bij ze aan. We hebben het bijvoorbeeld over Ajax en die bijzondere voetbalwedstrijd, we praten over zieke familieleden of we vertellen elkaar soms een (schuine) mop. Ondertussen hoor je wat er speelt bij de buitendienst. Ik vind dat erbij horen. Het is mijn levensmotto, ook in mijn werk: ieder mens telt én nabij zijn."