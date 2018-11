Afscheid van burgemeester Mark Buijs is op 27 november

Buurtplant­dag in Box­tel-Oost

10:04 BOXTEL - De jaarlijkse buurtplantdag van Eetbaar Boxtel vindt op zaterdag 17 november plaats in Boxtel-Oost. Op negen plaatsen gaan inwoners fruitbomen en planten in de grond zetten. Het gaat om gemeentegrond – grasveld of plantsoen.